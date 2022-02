Anticipazioni Uomini e Donne oggi, Luca Salatino in studio, poi Gemma e Ida per il Trono Over: spoiler 1 febbraio 2022 (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo aver visto al centro dello studio Nadia, Massimiliano e Gemma, con non poche polemiche, e dopo aver visto la discussione tra la bella Denise e il tronista Matteo, oggi cosa succederà a Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato di sempre? Verrà dato ancora spazio ai giovani o i riflettori saranno puntati sulle storie dei protagonisti del Trono Over? Scopriamolo insieme! View this post on Instagram A post shared by Uomini e Donne (@UominieDonne) Uomini e Donne Anticipazioni 1 febbraio 2022: ultime news su Luca Salatino Dopo aver ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo aver visto al centro delloNadia, Massimiliano e, con non poche polemiche, e dopo aver visto la discussione tra la bella Denise e il tronista Matteo,cosa succederà a, il dating show di Canale 5 più amato di sempre? Verrà dato ancora spazio ai giovani o i riflettori saranno puntati sulle storie dei protagonisti del? Scopriamolo insieme! View this post on Instagram A post shared by(@: ultime news suDopo aver ...

Advertising

CorriereCitta : Anticipazioni Uomini e Donne oggi, Luca Salatino in studio, poi Gemma e Ida per il Trono Over: spoiler 1 febbraio 2… - zazoomblog : Uomini e Donne OGGI anticipazioni 1 febbraio 2022: Gemma nota Franco Luca esce con… - #Uomini #Donne… - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni 31 gennaio: non c'è pace per Gemma, delusione per la dama - infoitcultura : Uomini e donne: anticipazioni oggi. Gemma Galgani lasciata di nuovo - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma irritata: una nuova dama le dà filo da torcere -