Acquisto dell’Hellas accolto da un tripudio neo nazista: il legame tra l’estrema destra e il numero 88 (Di martedì 1 febbraio 2022) Mateusz Praszelik è stato accolto da commenti neo nazzisti da parte dei tifosi dell’Hellas: il legame tra l’88 e l’estrema destra. Si è conclusa la finestra invernale di mercato, occasione in cui molte squadre della nostra Serie A hanno accolto volti nuovi e puntellato la propria rosa. Anche l’Hellas Verona, autentica sorpresa di questo campionato, ha accolto un nuovo giovane talento, il polacco Mateusz Praszelik. La tifoseria dell’Hellas, almeno la parte più rumorosa, ha accolto l’Acquisto con grande gioia. Un entusiasmo eccessivo se si pensa che il ragazzo al di fuori dei confini nazionali è praticamente uno sconosciuto. Ed infatti l’entusiasmo dei tifosi non è tanto per l’arrivo del giovane ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 1 febbraio 2022) Mateusz Praszelik è statoda commenti neo nazzisti da parte dei tifosi: iltra l’88 e. Si è conclusa la finestra invernale di mercato, occasione in cui molte squadre della nostra Serie A hannovolti nuovi e puntellato la propria rosa. Anche l’Hellas Verona, autentica sorpresa di questo campionato, haun nuovo giovane talento, il polacco Mateusz Praszelik. La tifoseria, almeno la parte più rumorosa, hal’con grande gioia. Un entusiasmo eccessivo se si pensa che il ragazzo al di fuori dei confini nazionali è praticamente uno sconosciuto. Ed infatti l’entusiasmo dei tifosi non è tanto per l’arrivo del giovane ...

Advertising

CalcioPillole : Colpo di mercato in entrata dell'#HellasVerona. I veneti hanno annunciato l'acquisto di Mateusz #Praszelik - SSLaziofans1900 : Casale è ancora tutto aperto.Voci di Schira infondate.Troppo negativismo. L'affare è ancora in piedi e ricordiamoci… - redazioneDNP : Arriva dall'Islanda l'ultimo acquisto dell' @HellasVeronaFC ?? - egidio_gialdini : Le modalità per l'acquisto dei biglietti d'ingresso alla partita di campionato, che vedrà i bianconeri opposti gli… -