Zinedine Zidane diventerà nonno | l’annuncio del figlio Enzo

(Di lunedì 31 gennaio 2022). Ad annunciarlo ilmaggioreinsieme alla compagna, la modella venezuelana Karen Gonçalves, attraverso una foto pubblicata sui social con le immagini delle prime ecografie., il maggiore dei quattro figli cheha avuto con la moglie Verónique, gioca attualmente per il Rodez Aveyron nella seconda divisione francese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) SportFace.

Spiccano i seguenti trofei internazionali: tre Champions League (record a pari merito con Bob Paisley e Zinédine), tre Supercoppe Europee (record a pari merito con Josep Guardiola) e due ...Ecco di seguito riportato il resto della Top - 10: 4º, dalla Juventus al Real Madrid per 77.5 milioni di euro 5º Dusan Vlahovic, dalla Fiorentina alla Juventus per 70 ...Zinedine Zidane diventerà nonno. Ad annunciarlo il figlio maggiore Enzo insieme alla compagna, la modella venezuelana Karen Gonçalves, attraverso una foto pubblicata sui social con le immagini delle p ...Il 26enne calciatore del Rodez, Ligue 2 francese, ha annunciato la notizia sul proprio profilo Instagram, condividendo la foto dell’ecografia del nascituro, che nascerà proprio nell’anno in cui l’ex a ...