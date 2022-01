Uomini e Donne, anticipazioni puntata 31 gennaio: Ida prende una decisione, Gemma sbotta contro Nadia (Di lunedì 31 gennaio 2022) Come era prevedibile, la rivalità tra Gemma e Nadia salterà presto fuori. Nella puntata del 31 gennaio di Uomini e Donne, infatti, vedremo che la Galgani avrà uno sfogo piuttosto importante contro la dama. Per quanto riguarda Ida Platano, invece, la donna arriverà a prendere una decisione molto importante in merito ad una conoscenza nella L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 31 gennaio 2022) Come era prevedibile, la rivalità trasalterà presto fuori. Nelladel 31di, infatti, vedremo che la Galgani avrà uno sfogo piuttosto importantela dama. Per quanto riguarda Ida Platano, invece, la donna arriverà are unamolto importante in merito ad una conoscenza nella L'articolo proviene da KontroKultura.

