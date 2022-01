Tragedia a Roma: morta per Covid bimba di 2 anni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il trasferimento disperato dalla Calabria a Roma per tentare l’ultimo, disperato miracolo e salvare la vita della bambina di 2 anni positiva al Covid e drammaticamente deceduta poche ore il suo arrivo nell’ospedale della Capitale. Un calvario, quello della piccolissima vittima, che ancora una volta accende i riflettori sulle conseguenze gravissime che il Covid può avere nei bambini. Di Mesoraca, in provincia di Crotone, la bimba era stata trasportata proprio all’ospedale San Giovanni di Dio del capoluogo la sera del 28 gennaio: un primo ricovero a cui presto farà seguito un secondo al reparto pediatrico e rianimazione dell’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro. Le condizioni appaiono da subito in rapido peggioramento, e neanche la struttura specializzata riesce a invertire il ... Leggi su zon (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il trasferimento disperato dalla Calabria aper tentare l’ultimo, disperato miracolo e salvare la vita della bambina di 2positiva ale drammaticamente deceduta poche ore il suo arrivo nell’ospedale della Capitale. Un calvario, quello della piccolissima vittima, che ancora una volta accende i riflettori sulle conseguenze gravissime che ilpuò avere nei bambini. Di Mesoraca, in provincia di Crotone, laera stata trasportata proprio all’ospedale San Giovdi Dio del capoluogo la sera del 28 gennaio: un primo ricovero a cui presto farà seguito un secondo al reparto pediatrico e rianimazione dell’ospedale “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro. Le condizioni appaiono da subito in rapido peggioramento, e neanche la struttura specializzata riesce a invertire il ...

Advertising

FabrizioCossu : RT @LuigiPellino22: ??TRAGEDIA A ROMA, Fa la terza dose e diventa Laziale, siamo tutti vicini alla famiglia. - Ulissesempre1 : RT @LuigiPellino22: ??TRAGEDIA A ROMA, Fa la terza dose e diventa Laziale, siamo tutti vicini alla famiglia. - Frankf1842 : RT @PBalabam: NON E' UN RAFFREDDORE! Se non siete vaccinati e' semplicemente il COVID! UCCIDE e questa e' una tragedia. - Lisa_Salustri : RT @PBalabam: NON E' UN RAFFREDDORE! Se non siete vaccinati e' semplicemente il COVID! UCCIDE e questa e' una tragedia. - Aisha64417632 : RT @PBalabam: NON E' UN RAFFREDDORE! Se non siete vaccinati e' semplicemente il COVID! UCCIDE e questa e' una tragedia. -