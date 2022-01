Traffico Roma del 31-01-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Luceverdeme provati dalla redazione Buon pomeriggio non molto ilho registrato al momento lungo la rete viaria cittadina tutto regolare sul Raccordo Anulare sulle altre principali arterie nessun problema anche sulla tangenziale allungo penalizzata da un incidente avvenuto nella Nuova Circonvallazione interna in direzione di San Giovanni ora non si registrano più impedimenti su ragazzina permanga lentamente Dì la verità perintenso tra la Giustiniana Tomba di Nerone stessa situazione lungo via della Pineta Sacchetti tra la circonvallazione Cornelia il Gemelli per lavori code sulla Twain se nelle due direzioni all’altezza di via del Trullo a sud della capitale Ci sono code sulla Pontina per lavori in corso tra Pomezia Sud Pomezia Nord in direzioneper i dettagli di queste altre notizie ...