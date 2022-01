Sanremo 2022, i cantanti della prima e seconda serata. Fiorello apre, Zalone il mercoledì e Amadeus: “In settimana l’annuncio di altri ospiti” (Di lunedì 31 gennaio 2022) Amadeus come di consueto durante l’edizione delle 20 del Tg1 ha svelato la divisione dei 25 Big nella prima serata dell’1 febbraio e nella seconda del 2 febbraio. Sono dodici gli artisti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston all’esordio e sono (non in ordine di apparizione): Gianni Morandi (“Apri tutte le porte”), Noemi (“Ti amo non lo so dire”), La Rappresentante di Lista (“Ciao Ciao”), Yuman (“Ora e qui”), Giusy Ferreri (“Miele”), Dargen D’Amico (“Dove si balla”), Achille Lauro feat. Gospel Choir (“Domenica”), Rkomi (“Insuperabile”), Mahmood & Blanco (“Brividi”), Michele Bravi (“Inverno dei fiori”), Ana Mena (“Duecentomila ore”) e Massimo Ranieri (“Lettera di là dal mare”). Per la seconda serata del 2 febbraio si esibiranno, anche qui non in ordine di apparizione: Elisa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022)come di consueto durante l’edizione delle 20 del Tg1 ha svelato la divisione dei 25 Big nelladell’1 febbraio e nelladel 2 febbraio. Sono dodici gli artisti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston all’esordio e sono (non in ordine di apparizione): Gianni Morandi (“Apri tutte le porte”), Noemi (“Ti amo non lo so dire”), La Rappresentante di Lista (“Ciao Ciao”), Yuman (“Ora e qui”), Giusy Ferreri (“Miele”), Dargen D’Amico (“Dove si balla”), Achille Lauro feat. Gospel Choir (“Domenica”), Rkomi (“Insuperabile”), Mahmood & Blanco (“Brividi”), Michele Bravi (“Inverno dei fiori”), Ana Mena (“Duecentomila ore”) e Massimo Ranieri (“Lettera di là dal mare”). Per ladel 2 febbraio si esibiranno, anche qui non in ordine di apparizione: Elisa ...

