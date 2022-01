Riscatto Anguissa, De Laurentiis farà una richiesta al Fulham (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il calciomercato invernale si sta chiudendo e la dirigenza del Napoli già sta pensando alla prossima stagione. Oltre i vari rinnovi da ultimare e i giocatori da dover acquistare, bisogna pensare anche ai giocatori da riscattare. Il nome su tutti è quello di Frank Anguissa. Frank Anguissa Il centrocampista camerunense, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua nazionale, è stato prelevato dal Fulham nel corso dell’ultimo giorno dello scorso mercato. La formula è stata quella del prestito oneroso con diritto di Riscatto fissato a 15 milioni di euro. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha sicuramente intenzione di esercitare il Riscatto del giocatore, ma il presidente De Laurentiis farà una richiesta al ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il calciomercato invernale si sta chiudendo e la dirigenza del Napoli già sta pensando alla prossima stagione. Oltre i vari rinnovi da ultimare e i giocatori da dover acquistare, bisogna pensare anche ai giocatori da riscattare. Il nome su tutti è quello di Frank. FrankIl centrocampista camerunense, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua nazionale, è stato prelevato dalnel corso dell’ultimo giorno dello scorso mercato. La formula è stata quella del prestito oneroso con diritto difissato a 15 milioni di euro. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha sicuramente intenzione di esercitare ildel giocatore, ma il presidente Deunaal ...

