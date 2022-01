Ranking Atp aggiornato a lunedì 31 gennaio: Djokovic resta primo, Berrettini e Sinner top 10 (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 31 gennaio 2022, al termine degli Australian Open 2022, primo torneo Slam dell’annata di riferimento. Trionfo di Rafael Nadal, ventunesimo sigillo Slam e top 5 in cassaforte dell’iberico, strappata dalle mani di Matteo Berrettini, il quale, superando proprio il maiorchino in semifinale, avrebbe agguantato un posto nei migliori 5. Sesto comunque il romano, mentre decimo Jannik Sinner, quindi risultato straordinario: due talenti nostrani tra i 10 più forti tennisti al mondo per rendimento attuale. Ancora primo Novak Djokovic, seppur assente a Melbourne, con Daniil Medvedev però insidioso in seconda piazza. Terzo invece Alexander Zverev, deludente sul cemento outdoor australiano. Di seguito le prime 10 ... Leggi su sportface (Di lunedì 31 gennaio 2022) IlAtp312022, al termine degli Australian Open 2022,torneo Slam dell’annata di riferimento. Trionfo di Rafael Nadal, ventunesimo sigillo Slam e top 5 in cassaforte dell’iberico, strappata dalle mani di Matteo, il quale, superando proprio il maiorchino in semifinale, avrebbe agguantato un posto nei migliori 5. Sesto comunque il romano, mentre decimo Jannik, quindi risultato straordinario: due talenti nostrani tra i 10 più forti tennisti al mondo per rendimento attuale. AncoraNovak, seppur assente a Melbourne, con Daniil Medvedev però insidioso in seconda piazza. Terzo invece Alexander Zverev, deludente sul cemento outdoor australiano. Di seguito le prime 10 ...

Advertising

FiorinoLuca : Matteo #Berrettini scavalca Rublev in classifica ed è virtualmente N°6 ATP. Al momento è BEST RANKING. #AusOpen - lorenzofares : I best ranking italiani al #31gennaio nel circuito #ATP nella top500 6 #Berrettini ???? 5278 179 @FAgamenone ???? 356… - sportal_it : Il ranking Atp sorride a Matteo Berrettini e Jannik Sinner - susydigennaro : RT @napolimagazine: TENNIS - Ranking Atp, storico piazzamento per Matteo Berrettini: è al sesto posto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TENNIS - Ranking Atp, storico piazzamento per Matteo Berrettini: è al sesto posto -