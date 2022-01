PWG: Daniel Garcia vince la Battle of Los Angeles 2022 (Di lunedì 31 gennaio 2022) La star AEW Daniel Garcia ha sconfitto la star di IMPACT "Speedball" Mike Bailey trionfando nel torneo organizzato dalla Pro Wrestling Guerrilla, Battle of Los Angeles 2022. La sua vittoria ha inciso il suo nome in un albo d'oro che include wrestler del calibro di Kenny Omega, Sami Zayn e Adam Cole. Garcia è sopravvissuto a match importanti, nei quali ha affrontato Kevin Blackwood, Alex Shelley e Black Taurus per imporsi poi in finale contro Speedball. Nel frattempo, Bailey ha sconfitto Buddy Matthews in semifinale dopo che Lio Rush è stato ricoverato in ospedale a causa di un infortunio. Speedball ha anche battuto Wheeler Yuta e Bandido durante il suo cammino per la semifinale. .@GarciaWrestling with the trophy. #PWG #BOLA2022 ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 31 gennaio 2022) La star AEWha sconfitto la star di IMPACT "Speedball" Mike Bailey trionfando nel torneo organizzato dalla Pro Wrestling Guerrilla,of Los. La sua vittoria ha inciso il suo nome in un albo d'oro che include wrestler del calibro di Kenny Omega, Sami Zayn e Adam Cole.è sopravvissuto a match importanti, nei quali ha affrontato Kevin Blackwood, Alex Shelley e Black Taurus per imporsi poi in finale contro Speedball. Nel frattempo, Bailey ha sconfitto Buddy Matthews in semifinale dopo che Lio Rush è stato ricoverato in ospedale a causa di un infortunio. Speedball ha anche battuto Wheeler Yuta e Bandido durante il suo cammino per la semifinale. .@Wrestling with the trophy. #PWG #BOLA...

