'Non volevo perdere i saldi': così donna positiva al Covid viola le restrizioni (Di lunedì 31 gennaio 2022) Non perdere i saldi per colpa del Covid . Questa la sintesi della giustificazione che una signora positiva al virus ha fornito ai carabinieri, come riportato da Tgcom24 . Non perdere i saldi a causa del Covid Accade a Monza , la vicenda che riguarda una signora di 51 anni positiva al coronavirus. Perché in questo caso l'oggetto consisteva in una serie di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 31 gennaio 2022) Nonper colpa del. Questa la sintesi della giustificazione che una signoraal virus ha fornito ai carabinieri, come riportato da Tgcom24 . Nona causa delAccade a Monza , la vicenda che riguarda una signora di 51 annial coronavirus. Perché in questo caso l'oggetto consisteva in una serie di ...

