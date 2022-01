Lucca, scontro tra due auto: Rebecca muore a 18 anni, gravi gli amici (Di lunedì 31 gennaio 2022) E' morta nella notte in ospedale la 18enne coinvolta insieme a tre amici in un terribile incidente stradale domenica sera a Lucca nella frazione di San Lorenzo a Vaccoli lungo la via nuova per Pisa. ... Leggi su leggo (Di lunedì 31 gennaio 2022) E' morta nella notte in ospedale la 18enne coinvolta insieme a trein un terribile incidente stradale domenica sera anella frazione di San Lorenzo a Vaccoli lungo la via nuova per Pisa. ...

Advertising

leggoit : #Lucca, scontro tra due auto: Rebecca muore a 18 anni, gravi gli amici - raspa90 : RT @AnsaToscana: Scontro fra auto a Lucca, morta una ragazza di 18 anni. Altri 4 giovani feriti. Due in ospedale con prognosi riservata #AN… - AnsaToscana : Scontro fra auto a Lucca, morta una ragazza di 18 anni. Altri 4 giovani feriti. Due in ospedale con prognosi riserv… - infoitinterno : Lucca, 18enne muore in uno scontro tra due auto: 4 feriti di cui 2 gravi - CorriereToscano : #Lucca I due più gravi sono ricoverati all'ospedale di #Cisanello a #Pisa. L'incidente a San Lorenzo a Vaccoli, lun… -