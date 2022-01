Advertising

fisco24_info : Istat: retribuzioni +0,6% nel 2021, cala potere d'acquisto: Prezzi corrono di più. 6,4 milioni dipendenti attendono… - Radio1Rai : ?? #Istat Crescita retribuzioni nel 2021 +0,6%. Cala il potere di acquisto. - minomazz : Se capisco bene il dato ISTAT sulle retribuzioni, esse crescono solo in pochi settori e molto più lentamente dell’i… - fmarengo5912 : RT @istat_it: Retribuzioni contrattuali: a dicembre 2021 +0,1% rispetto a novembre e +0,7% rispetto a dicembre 2020 #istat - PolimericaNews : RT @istat_it: Retribuzioni contrattuali: a dicembre 2021 +0,1% rispetto a novembre e +0,7% rispetto a dicembre 2020 #istat -

Ultime Notizie dalla rete : Istat retribuzioni

Agenzia ANSA

Nella media del 2021, l'indice dellecontrattuali orarie è cresciuto dello 0,6% rispetto all'anno precedente. Lo comunica l', sottolineando al contempo la salita dell'inflazione nel corso dell'anno appena chiuso (in ...Roma, 31 gen 31 gen - L'indice mensile dellecontrattuali a dicembre scorso registra un aumento dello 0,1% rispetto a novembre e dello 0,7% rispetto a dicembre 2020. Lo comunica l'. In particolare, l'aumento tendenziale ha ...Nella media del 2021, l'indice delle retribuzioni contrattuali orarie è cresciuto dello 0,6% rispetto all'anno precedente. Lo comunica l'Istat, sottolineando al contempo la salita dell'inflazione nel ...(Adnkronos) – Stipendi, ecco di quanto sono aumentati in Italia. Nella media del 2021, l’indice delle retribuzioni orarie è cresciuto, rileva l’Istat, dello 0,6% rispetto all’anno precedente. L’indice ...