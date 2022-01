Gwyneth Paltrow svela ai follower: «Amo molto Dakota Johnson». E’ la fidanzata dell’ex marito… (Di lunedì 31 gennaio 2022) Gwyneth Paltrow ama follemente Dakota Johnson. All’attrice hollywoodiana è stato chiesto cosa pensasse della sua collega durante una diretta Instagram in cui si impegnava a rispondere a «qualsiasi tipo di domanda». E la domanda sull’attuale fidanzata del suo ex marito, Chris Martin, non poteva certo mancare. Gwyneth e il frontman dei Coldplay si sono separati nel 2014, dopo la nascita di due bambini: Apple e Moses. Ma da allora la vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice per il film Shakespeare in Love, non ha mai rilasciato molte dichiarazioni sulla sua vita sentimentale, nonostante si sia risposata. Adesso, tramite Instragram arriva la domanda scomoda da parte di una fun. «Ami Dakota Johnson?» chiede, forse con ironia, una ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 31 gennaio 2022)ama follemente. All’attrice hollywoodiana è stato chiesto cosa pensasse della sua collega durante una diretta Instagram in cui si impegnava a rispondere a «qualsiasi tipo di domanda». E la domanda sull’attualedel suo ex marito, Chris Martin, non poteva certo mancare.e il frontman dei Coldplay si sono separati nel 2014, dopo la nascita di due bambini: Apple e Moses. Ma da allora la vincitrice del Premio Oscar come miglior attrice per il film Shakespeare in Love, non ha mai rilasciato molte dichiarazioni sulla sua vita sentimentale, nonostante si sia risposata. Adesso, tramite Instragram arriva la domanda scomoda da parte di una fun. «Ami?» chiede, forse con ironia, una ...

