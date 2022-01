GF Vip | Sophie non sta bene | non mangia e dorme sempre

(Di lunedì 31 gennaio 2022) Nella casa del GF Vip cresce la preoccupazione per lo stato di salute di Sopie Codegoni, i fan allarmati dalla sua alimentazione. Il GF Vip è uno spaccato di vita… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

Tuttogossipnews : #GFVip, #Sophie e #Jessica difendono #Soleil: “#Miriana sbaglia. Ha esagerato” ?? - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Jessica Selassié e Sophie Codegoni dalla parte di Soleil Sorge: 'Miriana Trevisan esagera' - infoitcultura : GF VIP, Soleil lo trova nel bidet: la scoperta che lascia senza parole Barù e Sophie - infoitcultura : GF Vip: Jessica e Sophie difendono Soleil dalle critiche - infoitcultura : GF Vip 6, Sophie Codegoni: i fan chiedono provvedimenti -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Sophie

...ea parlare in un angolo, e dall'altra parte Alessandro e Gianmaria. Mi sento a disagio ", ha spiegato la principessa, aggiungendo di non essere stata minimamente considerata dai quattro. ...non sanno che però il televoto decreterà il primo finalista del Grande Fratello: sarò ...Soleil?"/ "È una farsa!" Soleil Sorge sente la mancanza della madre Nel weekend Soleil Sorge e...Nella casa del GF Vip cresce la preoccupazione per lo stato di salute di Sopie Codegoni, i fan allarmati dalla sua alimentazione.Torna stasera lunedì 31 gennaio il trentanovesimo appuntamento con il Gf Vip. Alfonso Signorini, campione d'ascolti, assieme a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono pronti a ...