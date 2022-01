È un bene o un male la rielezione di Mattarella al Quirinale? (Di lunedì 31 gennaio 2022) È naturale porsi questa semplice domanda: è un bene o un male che il Parlamento italiano non sia riuscito a trovare un successore a Mattarella e anzi, nello stallo dei veti incrociati, si sia ritrovato a pregare in ginocchio il nostro caro Super Sergio affinché accettasse l’incarico? Così, d’istinto, nasce una certa malinconia di fronte all’inconcludenza dei partiti, incapaci di proporre e far votare una nuova figura, di trovare almeno una persona di “alto profilo”, come si è ripetuto ossessivamente in questi giorni. D’altra parte, però, non si può che essere contenti che Mattarella abbia acconsentito a risalire sulla sella di questo ronzino sbuffante e scalciante. La gente sa che Sergio nostro è un uomo per bene, preparato e gentile, prova affetto per i suoi toni garbati, la voce bassa e tranquilla, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 31 gennaio 2022) È naturale porsi questa semplice domanda: è uno unche il Parlamento italiano non sia riuscito a trovare un successore ae anzi, nello stallo dei veti incrociati, si sia ritrovato a pregare in ginocchio il nostro caro Super Sergio affinché accettasse l’incarico? Così, d’istinto, nasce una certa malinconia di fronte all’inconcludenza dei partiti, incapaci di proporre e far votare una nuova figura, di trovare almeno una persona di “alto profilo”, come si è ripetuto ossessivamente in questi giorni. D’altra parte, però, non si può che essere contenti cheabbia acconsentito a risalire sulla sella di questo ronzino sbuffante e scalciante. La gente sa che Sergio nostro è un uomo per, preparato e gentile, prova affetto per i suoi toni garbati, la voce bassa e tranquilla, ...

Advertising

CardRavasi : Siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi,… - AlbertoBagnai : Datevi tutti una calmata. Se volete dire ovvietà, prendetevi un gattino al gattile e ditele a lui. Farete del bene… - Raiofficialnews : “Sono affezionato a #Màkari per la sua leggerezza. Nella lievità non rinuncia a grandi temi dell’essere e dell’etic… - ClaudioPerdighe : @F1N1no @Djnc78 @SandroS1915 @mike_fusco Aggiungo solo che, qualora Dusan non facesse tripletta ogni partita, non v… - alescena : @PetrisDe Non generalizzi… gli italiani ricordano bene cosa ha fatto Mattarella a gennaio dell anno scorso …se pens… -

Ultime Notizie dalla rete : bene male un bene o un male la rielezione di Mattarella al Quirinale? La smania sgretola, la quiete consolida. Lezioni dal voto per il Colle e dal mattarellismo che servirebbe alla politica È naturale porsi questa semplice domanda: è un bene o un male che il Parlamento italiano non sia riuscito a trovare un successore a Mattarella e anzi, nello stallo dei veti incrociati, si sia ritrovato a pregare in ginocchio il nostro caro Super ...

lascuolabrucia - Ultimo Banco, di Alessandro D'Avenia A questo va aggiunto che la gestione attuale della scuola retribuisce (poco) coloro che lavorano bene allo stesso modo di chi lavora male; non aiuta le famiglie in difficoltà, sperperando i quasi ...

È un bene o un male la rielezione di Mattarella al Quirinale? Il Foglio È un bene o un male la rielezione di Mattarella al Quirinale? La smania sgretola, la quiete consolida. Lezioni dal voto per il Colle e dal mattarellismo che servirebbe alla politica ...

"Felici della prestazione, male il risultato Avremmo meritato almeno il pareggio" "Siamo contenti della prestazione, ma amareggiati per il risultato: volevamo uscire da questo stadio con dei punti, avremmo meritato il pareggio". A parlare al Fol Claudio Terzi (nella foto). "Nel sec ...

La smania sgretola, la quiete consolida. Lezioni dal voto per il Colle e dal mattarellismo che servirebbe alla politica È naturale porsi questa semplice domanda: è uno unche il Parlamento italiano non sia riuscito a trovare un successore a Mattarella e anzi, nello stallo dei veti incrociati, si sia ritrovato a pregare in ginocchio il nostro caro Super ...A questo va aggiunto che la gestione attuale della scuola retribuisce (poco) coloro che lavoranoallo stesso modo di chi lavora; non aiuta le famiglie in difficoltà, sperperando i quasi ...La smania sgretola, la quiete consolida. Lezioni dal voto per il Colle e dal mattarellismo che servirebbe alla politica ..."Siamo contenti della prestazione, ma amareggiati per il risultato: volevamo uscire da questo stadio con dei punti, avremmo meritato il pareggio". A parlare al Fol Claudio Terzi (nella foto). "Nel sec ...