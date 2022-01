Covid, Ginevra morta a 2 anni in 48 ore: "Dalla Calabria a Roma, in che condizioni è arrivata in ospedale" (Di lunedì 31 gennaio 2022) Aveva due occhi neri che sembravano due gocce di inchiostro che nemmeno te li immagini. Due guanciotte piene, un nasino da vispa e un sorriso meraviglioso che ti catturava. L'undici dicembre scorso la mamma postava su Facebook una foto. «La mia famiglia». Nella foto ci sono lei, il marito e la piccola Ginevra. Tanti palloncini attorno. Rosa. Gialli. Dorati. Una torta grande di compleanno. Immensa. Gigantesca. Con l'immagine e i peluches di Lilli e il Vagabondo. Era tutto perfetto. Per festeggiare quella stupenda creatura miracolo della vita. Ma Ginevra Sorressa, 2 anni, è morta. Il Covid bastardo se l'è portata via. La piccola, di Mesoraca, un piccolo paesino in provincia di Crotone, si è ammalata la settimana scorsa; venerdì è stata ricoverata in ospedale a Crotone che dista mezz' ora ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) Aveva due occhi neri che sembravano due gocce di inchiostro che nemmeno te li immagini. Due guanciotte piene, un nasino da vispa e un sorriso meraviglioso che ti catturava. L'undici dicembre scorso la mamma postava su Facebook una foto. «La mia famiglia». Nella foto ci sono lei, il marito e la piccola. Tanti palloncini attorno. Rosa. Gialli. Dorati. Una torta grande di compleanno. Immensa. Gigantesca. Con l'immagine e i peluches di Lilli e il Vagabondo. Era tutto perfetto. Per festeggiare quella stupenda creatura miracolo della vita. MaSorressa, 2, è. Ilbastardo se l'è portata via. La piccola, di Mesoraca, un piccolo paesino in provincia di Crotone, si è ammalata la settimana scorsa; venerdì è stata ricoverata ina Crotone che dista mezz' ora ...

