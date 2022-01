Cosa sta succedendo su Spotify e perchè Apple ne sta approfittando (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il cantante Neil Young chiede di eliminare i propri brani da Spotify. La piattaforma è accusata di dare spazio al podcast di Joe Rogan, famoso per aver diffuso informazioni false sui vaccini. Neil Young dice addio alla piattaforma Spotify – Computermagazine.itContinuano le controversie tra il famoso cantante Neil Young e Spotify. Il cantante negli ultimi giorni aveva chiesto alla piattaforma di rimuovere i suoi brani, segno di una presa di posizione contro le teorie “no vax” che, pare, la famosa piattaforma includa nella vasta scelta di podcast. Le critiche riguardano un podcast in particolare: “Joe Rogan Experience”. Dopo una lettera del cantautore canadese, dove minaccia di rimuovere tutte le sue canzoni sulla piattaforma, Young, in assenza di risposte, ha preso la decisione definitiva. “Possono avere Young o Rogan, non tutti e due”, ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 31 gennaio 2022) Il cantante Neil Young chiede di eliminare i propri brani da. La piattaforma è accusata di dare spazio al podcast di Joe Rogan, famoso per aver diffuso informazioni false sui vaccini. Neil Young dice addio alla piattaforma– Computermagazine.itContinuano le controversie tra il famoso cantante Neil Young e. Il cantante negli ultimi giorni aveva chiesto alla piattaforma di rimuovere i suoi brani, segno di una presa di posizione contro le teorie “no vax” che, pare, la famosa piattaforma includa nella vasta scelta di podcast. Le critiche riguardano un podcast in particolare: “Joe Rogan Experience”. Dopo una lettera del cantautore canadese, dove minaccia di rimuovere tutte le sue canzoni sulla piattaforma, Young, in assenza di risposte, ha preso la decisione definitiva. “Possono avere Young o Rogan, non tutti e due”, ...

