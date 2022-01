Centrodestra | Meloni | Molto arrabbiata | scoperto sì a Mattarella dal

(Di lunedì 31 gennaio 2022) 'Ricordo che abbiamo fatto un vertice di, nel quale si parlava dell'ipotesi di votare il governo Draghi e mi hanno risposto 'no', poi lo scopro da una agenzia di stampa, lo stesso su ...

Advertising

pietroraffa : Giornalista:'Con Berlusconi e Salvini siete ancora alleati?' Meloni:'In questo momento no'. La guerra interna al… - LegaSalvini : Il piano di #Salvini: «Ora il partito repubblicano» Il leader della Lega replica alla Meloni e rilancia l’idea di… - ilriformista : Stretto tra le critiche interne alla #Lega e quelle arrivate da #Meloni e Forza Italia, #Salvini rilancia proponend… - Cristina6013 : #SalviniPagliaccio replica alla Meloni e rilancia l'idea di un centrodestra ispirato al Partito Repubblicano statun… - UGiangrieco : RT @SecolodItalia1: Centrodestra, Salvini vuole escludere la Meloni: «Serve una federazione tra Lega e Forza Italia» -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra Meloni

...La 'Federazione di'. Talismano da sventolare, tabernacolo da accendere nei momenti più bui e duri dell'area che da anni ruota intorno a Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia... sia all'esterno, con gli alleati Silvio Berlusconi e Giorgiache non sembrano più fidarsi di lui. Salvini lancia i Repubblicani per una federazione delLe sparate della scorsa ...(Adnkronos) – “Mi sono arrabbiata molto, perché c’ero già passata”. Così Giorgia Meloni, leader di Fdi, ospite di Quarta Repubblica, in onda stasera su Rete 4, puntando il dito contro Matteo Salvini e ...Domani il consiglio federale del Carroccio. Il leader della Lega rilancia la federazione del centrodestra sul modello degli Usa. Meloni: 'Io mi voglio alleare con gli italiani' (ANSA) ...