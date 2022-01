Carnevali: «Lucca-Sassuolo? Non credo ora. E su Defrel…» (Di lunedì 31 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del dirigente neroverde Giovanni Carnevali ha parlato a Sky Sport del mercato del Sassuolo. MORO – «Un ragazzo che avevamo nel mirino da un po’ di giorni, con un po’ di difficoltà anche perché c’erano diverse società che lo volevano. Siamo riusciti a portare a termine, abbiamo firmato da poco. Siamo contenti, stando a sentire quello che dice il ragazzo è una delle sue soluzioni preferite. È chiaro che non è stato facile col Padova, però è un giocatore promettente, che tanti altri club volevano.Speriamo di aver fatto un investimento buono, credo di sì comunque, perché è un ragazzo di grandi prospettive». Lucca – «Non credo che riusciremo a chiudere per lui, perché l’interesse che abbiamo avuto era per Moro in primis e poi abbiamo già preso Ceide, Ciervo… Non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 31 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del dirigente neroverde Giovanniha parlato a Sky Sport del mercato del. MORO – «Un ragazzo che avevamo nel mirino da un po’ di giorni, con un po’ di difficoltà anche perché c’erano diverse società che lo volevano. Siamo riusciti a portare a termine, abbiamo firmato da poco. Siamo contenti, stando a sentire quello che dice il ragazzo è una delle sue soluzioni preferite. È chiaro che non è stato facile col Padova, però è un giocatore promettente, che tanti altri club volevano.Speriamo di aver fatto un investimento buono,di sì comunque, perché è un ragazzo di grandi prospettive».– «Nonche riusciremo a chiudere per lui, perché l’interesse che abbiamo avuto era per Moro in primis e poi abbiamo già preso Ceide, Ciervo… Non ...

