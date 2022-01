Atp Cordoba 2022 | programma | orari ed ordine di gioco martedì 1 febbraio

(Di martedì 1 febbraio 2022) Il torneo Atp diè pronto ad entrare nel vivo. Nella giornata di, infatti, s’inizia a fare decisamente sul serio con tanti primi turni interessanti in campo. Sulla Cancha Central ci sarà naturalmente tanta Argentina presente. Da tenere d’occhio soprattutto il derby albiceleste tra Federico Coria ed il qualificato Juan Pablo Ficovich ma anche l’esordio del giovane di casa Sebastian Baez opposto al veterano spagnolo Fernando Verdasco. Bella sfida anche tra l’eroe di Coppa Davis nel 2016 Federico Delbonis contro l’altro iberico Carlos Taberner. Sulla Cancha 1 le partite da cerchiare sono due in particolare. Quella del next gen danese Holger Rune, che affronterà lo spagnolo Roberto Carballes Baena e quella della wild card locale Francisco Cerundolo. Quest’ultimo ...

Advertising

sportface2016 : #CordobaOpen | Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di martedì 1 febbraio - Book_Tipsters : RT @afztennis: ATP Còrdoba ???? ?? B. Paire @3 - 0.75u (Winamax) Avec le kho @DRXPronos ???? RT & ?? si tu suis. GL ! ?? - sportface2016 : #CordobaOpen | Dominic #Thiem dà forfait: slitta ancora il rientro dell'austriaco - OA_Sport : Niente Cordoba per Dominic Thiem, fermato da problemi alla mano destra - Pronosafesoff : RT @afztennis: ATP Còrdoba ???? ?? B. Paire @3 - 0.75u (Winamax) Avec le kho @DRXPronos ???? RT & ?? si tu suis. GL ! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Cordoba

Dominic Thiem salterà anche il torneodi. Il tennista austriaco è stato costretto a rinunciare ad un altro torneo a causa di un problema alla mano destra, descritto come "una piccola tensione ai legamenti" dallo stesso ...... confermata poi dal direttore del torneo, di giocare il torneo di. Invece ha optato per il ... la sua presenza al Rio Open potrebbe essere favorita dalla presenza, come direttore dell'500 ...Il programma e l'ordine di gioco del torneo Atp di Cordoba 2022 per quanto riguarda la giornata di martedì 1 febbraio.L'ex numero 3 al mondo ha accusato un problema ai legamenti della mano destra. Rimandato ancora il suo ritorno in un torneo ...