Atalanta «meno affamata»? Invito a Zaccheroni: rivedere le sfide con Inter e Lazio (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mister Zaccheroni: «I bergamaschi mi sembra abbiano meno fame che in passato». Ma le ultime due gare sono state entrambe pareggiate con merito, nonostante la formazione largamente rimaneggiata per infortuni e Covid. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 31 gennaio 2022) Mister: «I bergamaschi mi sembra abbianofame che in passato». Ma le ultime due gare sono state entrambe pareggiate con merito, nonostante la formazione largamente rimaneggiata per infortuni e Covid.

