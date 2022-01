Alessandro Gassmann: “Mio padre Vittorio mi fece fare il barista per punizione. Mia madre? A 86 anni è in Messico e ci parliamo per mail” (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Mi ero iscritto ad Agraria all’università di Perugia e, per dirla con un eufemismo, non sono mai stato uno studente modello. Dopo essere stato rimandato in latino e greco, per punizione mio padre Vittorio mi mandò a fare il barista. Mi guardava con l’aria di chi pensa: ‘Studia Agraria perché non ha voglia di fare nulla’. E mi fece debuttare come attore accanto a lui in ‘Affabulazione’. È andata così”. Inizia così il racconto a cuore aperto di Alessandro Gassmann al Corriere della Sera. L’attore, recentemente protagonista sul piccolo schermo con la fiction di Rai 1 “Un Professore“, ha rilasciato una lunga intervista in cui presenta il suo nuovo libro autobiografico (Io e i #Green Heroes, dedicato alla madre, ndr) e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 31 gennaio 2022) “Mi ero iscritto ad Agraria all’università di Perugia e, per dirla con un eufemismo, non sono mai stato uno studente modello. Dopo essere stato rimandato in latino e greco, permiomi mandò ail. Mi guardava con l’aria di chi pensa: ‘Studia Agraria perché non ha voglia dinulla’. E midebuttare come attore accanto a lui in ‘Affabulazione’. È andata così”. Inizia così il racconto a cuore aperto dial Corriere della Sera. L’attore, recentemente protagonista sul piccolo schermo con la fiction di Rai 1 “Un Professore“, ha rilasciato una lunga intervista in cui presenta il suo nuovo libro autobiografico (Io e i #Green Heroes, dedicato alla, ndr) e ...

