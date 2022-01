Vezzali: «Non si possono chiedere solo aiuti, è bene che il calcio cominci a correre» (Di domenica 30 gennaio 2022) Valentina Vezzali, sottosegretario allo Sport, ha parlato ai microfoni del solo 24 Ore. Le sue parole sulla situazione ristori e aiuti Valentina Vezzali ha parlato ai microfoni del Sole 24 Ore in vista del tavolo che si terrà con il Governo per parlare dello Sport. Le sue parole: calcio – «ll calcio italiano è un pilastro dello sport italiano, e non è solo super professionistico della serie A, dentro cui pure viaggiano realtà diverse. Nel calcio siamo già intervenuti, pur nelle oggettive e gravi difficoltà del momento, con il credito d’imposta del 50% sulle sponsorizzazioni e con i ristori sui tamponi e altre spese sanitarie. Inoltre non dimentico poi le misure di cui hanno usufruito i club nel ‘Decreto Crescita’ e in quello degli ‘impatriati’, oltre ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Valentina, sottosegretario allo Sport, ha parlato ai microfoni del24 Ore. Le sue parole sulla situazione ristori eValentinaha parlato ai microfoni del Sole 24 Ore in vista del tavolo che si terrà con il Governo per parlare dello Sport. Le sue parole:– «llitaliano è un pilastro dello sport italiano, e non èsuper professionistico della serie A, dentro cui pure viaggiano realtà diverse. Nelsiamo già intervenuti, pur nelle oggettive e gravi difficoltà del momento, con il credito d’imposta del 50% sulle sponsorizzazioni e con i ristori sui tamponi e altre spese sanitarie. Inoltre non dimentico poi le misure di cui hanno usufruito i club nel ‘Decreto Crescita’ e in quello degli ‘impatriati’, oltre ...

