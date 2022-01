Novità tagli capelli medi inverno 2022, il lob pari di Matilde Gioli (Di domenica 30 gennaio 2022) Questo inverno 2022 sono di tendenza molti nuovi tagli di capelli medi, ma quello più richiesto nei saloni è quello sfoggiato da Matilde Gioli. Più precisamente l'attrice ha realizzato un lob che le regala uno stile molto sofisticato ed elegante, quindi è subito da scoprire. Novità tagli capelli medi inverno 2022 Recentemente Matilde Gioli ha accorciato la sua capigliatura e ha optato per un lob pari. L'attrice porta la sua capigliatura con uno styling liscio e crea molto spesso una riga centrale, però basta spostarla leggermente per avere più volume e un look molto più moderno. Questo hairstyle è la giusta ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 30 gennaio 2022) Questosono di tendenza molti nuovidi, ma quello più richiesto nei saloni è quello sfoggiato da. Più precisamente l'attrice ha realizzato un lob che le regala uno stile molto sofisticato ed elegante, quindi è subito da scoprire.Recentementeha accorciato la sua capigliatura e ha optato per un lob. L'attrice porta la sua capigliatura con uno styling liscio e crea molto spesso una riga centrale, però basta spostarla leggermente per avere più volume e un look molto più moderno. Questo hairstyle è la giusta ...

