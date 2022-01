No, non sei tu in quel video: evita di aprire il link che ti arriva da un amico su Messenger (Di domenica 30 gennaio 2022) Non si abbocca alla rete del phishing. Eppure, il fatto che questi messaggi siano ampiamente diffusi e che siano sempre più legati al nostro utilizzo delle piattaforme social deve metterci in guardia da forme sempre più evolute, graficamente, di tentativi di truffa del genere. Così, vi sarà sicuramente capitato di ricevere un messaggio su Messenger – il servizio di chat di Meta – da un vostro amico, apparentemente insospettabile. «Mi sembra di vederti in questo video?» – due emoticons accompagnano la domanda e, insieme a loro, un link. LEGGI ANCHE > Torna la truffa su Facebook di Elon Musk «che fa guadagnare 2000 euro al giorno» Mi sembra di vederti in questo video, la nuova truffa via Messenger Praticamente, si riceve – all’interno della chat di Messenger – un ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 30 gennaio 2022) Non si abbocca alla rete del phishing. Eppure, il fatto che questi messaggi siano ampiamente diffusi e che siano sempre più legati al nostro utilizzo delle piattaforme social deve metterci in guardia da forme sempre più evolute, graficamente, di tentativi di truffa del genere. Così, vi sarà sicuramente capitato di ricevere un messaggio su– il servizio di chat di Meta – da un vostro, apparentemente insospettabile. «Mi sembra di vederti in questo?» – due emoticons accompagnano la domanda e, insieme a loro, un. LEGGI ANCHE > Torna la truffa su Facebook di Elon Musk «che fa guadagnare 2000 euro al giorno» Mi sembra di vederti in questo, la nuova truffa viaPraticamente, si riceve – all’interno della chat di– un ...

