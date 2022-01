L’esplosione di un termoconvettore a gas che ha ucciso due fratellini a Reggio Emilia

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 30 gennaio 2022) Non c’è stato nulla da fare per duepachistani di Fabbrico, piccolo comune in provincia di, che sono morti ieri sera a causa di un incendio divampato in seguito a un’esplosione dovuta, probabilmente, al malfunzionamento di una gas. I piccoli, un bimbo di 7 e una bimba di 8 anni, sono rimasti intrappolati dalle fiamme che non gli hanno permesso di abbandonare tempestivamente lo stabile in via Matteotti, dove vivevano con i genitori e altri due. Secondo le prime ricostruzioni, a dare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa, allertati dalle urla disperate della madre dei piccoli.sarebbe avvenuta poco prima delle 22 di ieri sera e i carabinieri della stazione di Fabbrico, assieme ai colleghi del Nucleo operativo e ...