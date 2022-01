L.elettorale: Letta, 'bisogna intervenire per scegliere gli eletti del prossimo Parlamento' (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen (Adnkronos) - "C'è bisogno di intervenire sulla legge elettorale per scegliere gli eletti e avere il prossimo Parlamento che funzioni meglio di questo, eletto con la peggiore legge elettorale che ci sia". Lo ha detto Enrico Letta a Mezz'ora in più. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen (Adnkronos) - "C'è bisogno disulla leggeperglie avere ilche funzioni meglio di questo, eletto con la peggiore leggeche ci sia". Lo ha detto Enricoa Mezz'ora in più.

Advertising

petergomezblog : Quirinale, Draghi fa campagna elettorale per se stesso: vede Salvini, poi sente Letta e Conte. E le “consultazioni”… - Renatoogni : @federicocipria4 @cigurt88 @Nonha_stata @AntifaDavide Dobbiamo sforzarci di riprendere il filo di un discorso inter… - Paola15617884 : @borghi_claudio Ora barricate contro la nuova legge elettorale, voluta dai solita noti, per restare a galla. #Renzi… - MizStemiz : RT @catia_t: @MizStemiz #letta ha appena definito l’attuale legge elettorale (fatta e proposta dal partito di cui è segretario) come la PEG… - mlpedo : RT @boni_castellane: Letta ha già chiesto la nuova legge elettorale 'entro tre mesi'. Tutto previsto ampiamente da tutti. Tranne che da Sal… -