Il piano banale di un Parlamento in crisi

In una delle pagine più inquietanti e simboliche de Il Gattopardo, il celebre romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, il principe riceve un emissario piemontese che gli offre di entrare nel nuovo Parlamento del regno. L'istituzione, centrale nella monarchia costituzionale, deve essere rappresentativa anche dei territori acquisiti di recente come la Sicilia. Il principe, erede di un mondo feudale in cui si prendono e danno ordini, dove il "parlamentare", trovare accordi, compromessi tra potentati, è al di sotto della propria dignità, si dice onorato ma rifiuta. Capisce la necessità dell'istituto, comprende la sua logica, ma non se ne sente parte e la rifiuta per sé. Lui è di una stirpe di animali da preda, leoni, gattopardi, che non parlamentano. Ma l'affermazione delle democrazie liberali è proprio la fine del vecchio mondo feudale. I conflitti si risolvono ...

