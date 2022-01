Il Cantante Mascherato 2022: ecco la giuria. Arisa new entry (Di domenica 30 gennaio 2022) Arisa Habemus quarto giudice: ad affiancare Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo nel programma condotto da Milly Carlucci ci sarà Arisa. A darne l’annuncio proprio la padrona di casa de Il Cantante Mascherato, ospite oggi pomeriggio di Francesca Fialdini a Da Noi… A Ruota Libera. La giuria del Cantante Mascherato 2022: fuori Patty Pravo e Costantino della Gherardesca Arisa arriva a sostituire Patty Pravo e Costantino della Gherardesca e, soprattutto, torna sul luogo del delitto. La Cantante ha infatti preso parte alla prima edizione del Masked Singer italiano nelle vesti di concorrente: era il Barboncino ed uscì di scena già nella seconda puntata. Adesso torna in grande stile, pronta ad indagare ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 30 gennaio 2022)Habemus quarto giudice: ad affiancare Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo nel programma condotto da Milly Carlucci ci sarà. A darne l’annuncio proprio la padrona di casa de Il, ospite oggi pomeriggio di Francesca Fialdini a Da Noi… A Ruota Libera. Ladel: fuori Patty Pravo e Costantino della Gherardescaarriva a sostituire Patty Pravo e Costantino della Gherardesca e, soprattutto, torna sul luogo del delitto. Laha infatti preso parte alla prima edizione del Masked Singer italiano nelle vesti di concorrente: era il Barboncino ed uscì di scena già nella seconda puntata. Adesso torna in grande stile, pronta ad indagare ...

Advertising

MARIACR86042540 : @milly_carlucci vogliamo a Morgan il cantante mascherato come giuria dopo ballando con le stelle come giudice non vogliamo arisa - MARIACR86042540 : @RaiUno @francifialdini ciao raiuno sono maria cristina vorrei sapere perchè non accettate a marco castoldi… - Nic_dls00 : #ILCANTANTEMASCHERATO, MILLY CARLUCCI: “ARISA È LA NUOVA GIURATA, NON VEDO L’ORA” #DaNoiAruotaLibera - MARIACR86042540 : @Meta_Morgan digli a morgan deve andare a roma raiuno per parlare con milly carlucci e stefano c. andrea fare… - Prisci_volley : La mia stellina sarà il nuovo giudice del cantante mascherato?? fiera di te?? @ARISA_OFFICIAL @milly_carlucci… -