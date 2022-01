Goggia Cuor di Leone | a sei giorni dall’infortunio | l’azzurra mostra un quasi recupero

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ile di un’atleta non molla mai e raggiunge sempre i suoi traguardi. Mentre l’Italia lotta ancora contro il Covid e cerca di tornare alla normalità come molte persone ancora in sofferenza, lo sport lancia i suoi messaggi d’incoraggiamento. E non può che farlo attraverso i suoi campioni. In questiche precedono le Olimpiadi, il mondo della neve e non solo si concentra sulla sua campionessa simbolo, in lotta per guarire. Sofiaha rinunciato al ruolo di Portabandiera a Pechino. Il suo infortunio al ginocchio e al perone l’hanno bloccata in fisioterapia e deve evidentemente stringere i tempi per staccare dal cancelletto di partenza olimpico in discesa il prossimo 15 febbraio. Ilstop è arrivato domenica scorsa, ma da domenica scorsa le cose sembrano già essere migliorate e di molto. Lo dice Sofia ...