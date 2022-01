Delia dice addio ad Alex Belli, toglie la fede e festeggia: “Lo lascio! Sono una donna libera!” (Di domenica 30 gennaio 2022) Ieri pomeriggio Delia Duran ha avuto un nuovo crollo (artistico?) ed ha messo in dubbio la sua relazione con Alex Belli. La gieffina si è confidata con Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo ed ha rivelato di voler lasciare sul serio il marito. La venezuelana ha spiegato che se avesse avuto una casa tutta sua avrebbe già mollato il compagno da un pezzo. “Io lo voglio davvero lasciare. Sono seria vorrei lasciarlo. Vorrei tanto avere questa forza. Se avessi una casa sai quanto l’avrei già mandato a fare in c**o?! Te lo giuro”. Poche ore dopo i vipponi hanno dato una festa e in piena notte la Duran si è avvicinata ad Antonio Medugno e Soleil Sorge urlando: “Sono una donna libera! Finalmente! Liberissima! festeggiamo in piscina. Viva la libertà, la mia. ... Leggi su biccy (Di domenica 30 gennaio 2022) Ieri pomeriggioDuran ha avuto un nuovo crollo (artistico?) ed ha messo in dubbio la sua relazione con. La gieffina si è confidata con Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo ed ha rivelato di voler lasciare sul serio il marito. La venezuelana ha spiegato che se avesse avuto una casa tutta sua avrebbe già mollato il compagno da un pezzo. “Io lo voglio davvero lasciare.seria vorrei lasciarlo. Vorrei tanto avere questa forza. Se avessi una casa sai quanto l’avrei già mandato a fare in c**o?! Te lo giuro”. Poche ore dopo i vipponi hanno dato una festa e in piena notte la Duran si è avvicinata ad Antonio Medugno e Soleil Sorge urlando: “unaFinalmente! Liberissima!mo in piscina. Viva la libertà, la mia. ...

Advertising

soloxilgf : RT @_Paper__Tiger_: Barù mentre scrive la soap su Delia: Come si dice quando fai il vapore come i cavalli? #gfvip #jessvip #jeru https://… - TeresaPesce7 : @MoricoDino Idem Delia che aizza tutte contro di lei. Addirittura dice a Jessica che non può difenderla - bi4gi000000 : Io caratterialmente sono Nat 100% ma capisco Miriana quando dice: io non sono te, cioè hanno due approcci diversi a… - _Paper__Tiger_ : Barù mentre scrive la soap su Delia: Come si dice quando fai il vapore come i cavalli? #gfvip #jessvip #jeru - neroazzurri6 : Quello che dice jess non è del tutto sbagliato, però S ha fatto errori e anche belli grossi e il teatrino l’ha iniz… -