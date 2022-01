Covid | bimba crotonese positiva di due anni morta in ospedale a Roma

Advertising

ItalianAirForce : Un volo urgente Lamezia Terme-Ciampino si è da poco concluso. A bordo una bimba di 2 anni positiva al #Covid, in im… - SkyTG24 : Covid, bimba di 2 anni trasferita d'urgenza da Catanzaro a #Roma con volo aeronautica - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Covid, bambina calabrese di due anni morta all’ospedale Bambino Gesù di Roma - Corriere : Covid, bambina calabrese di due anni morta all’ospedale Bambino Gesù di Roma - sulsitodisimone : RT @qnazionale: Covid, bimba di due anni muore in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bimba

... poi la scelta disperata di trasportarla al pediatrico "Bambin Gesù" di Roma per tentare di salvare unadi due anni aggredita dal- 19 ai polmoni. La piccola, trasportata con un C - 130 ...... che presentava febbre alta e problemi respiratori, si erano rivolti ai sanitari del Servizio di emergenza, i quali, dopo aver verificato la positività al- 19 della, l'hanno trasferita ...La bimba, originaria della provincia di Crotone, era stata ricoverata prima all’ospedale di Crotone, ma ieri un C-130J dell’Aeronautica militare l’aveva portata all’aeroporto di Ciampino per un ...Open Day oggi per tutti i bambini con età compresa tra i 5 e gli 11 anni negli hub preposti dell'Iperion di Caserta, del Medì di Teverola e, in aggiunta, in quelli dei presidi ...