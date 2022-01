Coppa d’Africa 2022 | Egitto e Senegal conquistano la semifinale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 30 gennaio 2022), emessi oggi altri due verdetti. L’estromette il Marocco dalla corsa per la vittoria del titolo continentale. La selezione marocchina passa in vantaggio, ma poi Salah sale in cattedra, firmando il gol del pareggio e intestandosi l’assist per il gol decisivo per gli egiziani, nel corso dei tempi supplementari. Assisteremo, dunque, allo scontro tra Camerun e l’. Nella seconda sfida di giornata, invece, ilbatte la Guinea Equatoriale con un’ottima prestazione. È dunque la squadra del tecnico Cissé, a strapapre l’ultimo pass valido per le semifinali, nelle quali la selezioneese sarà contrapposta a quella del Burkina Faso. Così risultati e marcatori delle gare odierne. I risultati della...