Calcio | Cabral | ' voglio restare a lungo alla Fiorentina'

(Di domenica 30 gennaio 2022) Firenze, 30 gen. - (Adnkronos) - "Ho sentito il presidente Commisso, gli ho detto che sono molto felice di essere arrivato a Firenze e di vestire la maglia della. Per me è un'opportunità importante, ho grandi obiettivi eper raggiungerli". Queste le prime parole di Arthurda giocatore della. L'attaccante brasiliano classe '98, proveniente dal Basilea per 16 milioni di euro, ha firmato un contratto fino al 2026 e indosserà la maglia numero 9, fino a pochi giorni fa indossata da Dusan Vlahovic. "Sono pronto ad indossare questa maglia -aggiunge il 23enne brasiliano sui profili social del club gigliato-rappresentare laal massimo delle mie potenzialità perché i tifosi possano dire di ...