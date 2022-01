Ancelotti, patentino da allenatore scaduto! Cosa deve fare ora (Di domenica 30 gennaio 2022) Carlo Ancelotti si è trovato in una situazione ‘particolare’. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, il 31 Dicembre 2021 è scaduto il patentino da allenatore per l’ex Milan. Adesso, per continuare ad allenare, il tecnico del Real Madrid deve seguire dei corsi obbligatori. Ancelotti patentino Real MadridA riguardo è intervenuta la Federcalcio spagnola, la quale avrebbe comunicato ad Ancelotti che intercorrerà con l’Uefa per ‘smorzare’ una situazione più unica che rara. Situazione che il tecnico di Reggiolo spera di superare il prima possibile. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Carlosi è trovato in una situazione ‘particolare’. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, il 31 Dicembre 2021 è scaduto ildaper l’ex Milan. Adesso, per continuare ad allenare, il tecnico del Real Madridseguire dei corsi obbligatori.Real MadridA riguardo è intervenuta la Federcalcio spagnola, la quale avrebbe comunicato adche intercorrerà con l’Uefa per ‘smorzare’ una situazione più unica che rara. Situazione che il tecnico di Reggiolo spera di superare il prima possibile. Francesco Scanu

