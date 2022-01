A Londra porta in scena la vita di Caravaggio

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 30 gennaio 2022) Matteo Augello, a 32 anni è docente di studi culturali alla University of the Arts di: protagonista di un programma Bbc dedicato a Michelangelo Merisi. La suae la passione smisurata per la storia della moda e i costumi teatrali lo hannoto a raccontare biografie d’altri tempi attraverso gli abiti. Storie che, seppur conosciute, come per esempio quella del pittore Michelangelo Merisi, detto il, vengono rivisitate e mostrate al mondo con una veste - è proprio il caso di dirlo - nuova.