Traffico Roma del 29-01-2022 ore 15 | 30

(Di sabato 29 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascoltoin coda per lavori sulla Cassia bis all’altezza di Formello in direzione di Viterbo segnalato anche un incidente incidente anche in via di Tor Bella Monaca con code tra il raccordo e via di Torrenova in direzione della via Casilina partita alle 15 la manifestazione con corteo da Piazza Vittorio Emanuele II per raggiungere Piazza Madonna di Loreto possibili chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti termine evento previsto per le 19 terminati i lavori di rifacimento della sede tranviaria nel tratto di Viale Trastevere Circonvallazione Gianicolense la linea tram 8 è stata ripristinata sull’intero percorso per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara per ore tutto Grazie per l’attenzione A più ...