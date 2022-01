Taverna | riconferma Mattarella - Draghi | periodo richiede sicurezza

Advertising

borrillo62 : RT @cassiamancini: Che s’è bevuta la Taverna che dice che il merito è di Conte per la riconferma di Mattarella? - cassiamancini : Che s’è bevuta la Taverna che dice che il merito è di Conte per la riconferma di Mattarella? -

Ultime Notizie dalla rete : Taverna riconferma

askanews

Secondo Paoladel Movimento 5 stelle: 'Anche se qualcuno, quando inizialmente dicevamo che puntavano su un presidente donna pensava fosse un esercizio di stile, invece era una reale volontà di provare a ...L'avvocato grillino di stretto rito contiano, ex assistente di Paola, non è stato ... rinviandolo alladi Castaldo. Fatto che invece non si è verificato. Allo stesso tempo, il Pd ...Milano, 29 gen. (askanews) - Secondo Paola Taverna del Movimento 5 stelle: 'Anche se qualcuno, quando inizialmente dicevamo che puntavano su ...Fuori Massimo Castaldo. L'avvocato grillino di stretto rito contiano, ex assistente di Paola Taverna, non è stato confermato vicepresidente del Parlamento europeo. E rimane così escluso, alla terza vo ...