Steam Deck pronto all’ordine dal 25 febbraio: Valve manderà una mail per la conferma ordine e spedizione in 3 giorni (Di sabato 29 gennaio 2022) Che fosse nell’aria lo si era capito dall’aumento di indiscrezioni, rumors, anticipazione. Il countdown per la prima console made in Valve, può finalmente scattare: gli ultimi dubbi sul quando uscirà sono stati spazzati via da un annuncio ufficiale. Steam Deck, ecco quando e dove acquistarlo – SteamDeck.com“Ciao, ci siamo quasi”. Comincia così l’attesissimo post ufficiale sul blog dell’azienda statunitense che si occupa di sviluppo e distribuzione di videogiochi. Fondata nel 1996 da Gabe Newell e Mike Harrington con sede a Bellevue, l’azienda è nota per videogiochi come Half-Life, Team Fortress 2, Counter-Strike, Dota 2 e per essere l’azienda sviluppatrice di Steam. Già Steam, proprio lei. Come anticipare l’ordine. Le console ... Leggi su computermagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Che fosse nell’aria lo si era capito dall’aumento di indiscrezioni, rumors, anticipazione. Il countdown per la prima console made in, può finalmente scattare: gli ultimi dubbi sul quando uscirà sono stati spazzati via da un annuncio ufficiale., ecco quando e dove acquistarlo –.com“Ciao, ci siamo quasi”. Comincia così l’attesissimo post ufficiale sul blog dell’azienda statunitense che si occupa di sviluppo e distribuzione di videogiochi. Fondata nel 1996 da Gabe Newell e Mike Harrington con sede a Bellevue, l’azienda è nota per videogiochi come Half-Life, Team Fortress 2, Counter-Strike, Dota 2 e per essere l’azienda sviluppatrice di. Già, proprio lei. Come anticipare l’. Le console ...

