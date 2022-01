Snowboardcross: Michela Moioli si esalta a Cortina d’Ampezzo e trionfa davanti al pubblico di casa! (Di sabato 29 gennaio 2022) Michela Moioli festeggia nel migliore dei modi la nomina di Portabandiera alle prossime Olimpiadi di Pechino. La lombarda si lancia verso la manifestazione a Cinque Cerchi (dove dovrà difendere il titolo conquistato quattro anni fa a PyeongChang) nel migliore dei modi conquistando una splendida vittoria nella Coppa del Mondo di Snowboardcross in casa a Cortina d’Ampezzo. Secondo successo stagionale, sempre sulle nevi del Bel Paese (il primo era stato a Cervinia), per l’azzurra che oggi ha messo in luce uno stato di forma molto vicino alla perfezione. Battute nell’ultimo atto la transalpina Chloe Trespeuch e la britannica Charlotte Bankes. Da sottolineare un fantastico scenario nella Perla delle Dolomiti, con la gara in notturno su una pista stupenda. Con tre prove alla conclusione del massimo circuito ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022)festeggia nel migliore dei modi la nomina di Portabandiera alle prossime Olimpiadi di Pechino. La lombarda si lancia verso la manifestazione a Cinque Cerchi (dove dovrà difendere il titolo conquistato quattro anni fa a PyeongChang) nel migliore dei modi conquistando una splendida vittoria nella Coppa del Mondo diin casa a. Secondo successo stagionale, sempre sulle nevi del Bel Paese (il primo era stato a Cervinia), per l’azzurra che oggi ha messo in luce uno stato di forma molto vicino alla perfezione. Battute nell’ultimo atto la transalpina Chloe Trespeuch e la britannica Charlotte Bankes. Da sottolineare un fantastico scenario nella Perla delle Dolomiti, con la gara in notturno su una pista stupenda. Con tre prove alla conclusione del massimo circuito ...

