Scream | adolescente prova a uccidere un runner perché ispirato da Ghostface

Un adolescente, ispirato dal film Scream, ha provato a uccidere un runner in una piccola cittadina della Florida: è stato arrestato. Il ragazzo, che vive in una piccola cittadina della Florida, è stato arrestato. Come riportato dal New York Post, l'attacco sarebbe stato premeditato. Logan Smith è stato arrestato per aver tentato di strangolare un runner con la cintura di una vestaglia. Nessuno è stato ferito seriamente nell'attacco, e la potenziale vittima è stata in grado di respingere Smith.

Nonostante un paio di ruoli in progetti horror come La babysitter - Killer Queen e Scream del 2022, la prospettiva di tagliarli potrebbe implicare che la sua versione adolescente di Wednesday...