Scarpa d’Oro 2022, la classifica: Lewandowski irraggiungibile (Di sabato 29 gennaio 2022) La pausa per gli impegni delle Nazionali dà la possibilità a tutte le squadre di riorganizzarsi in vista della ripresa dei campionati. Chi non si ferma, invece, sono i campioni dei top club europei, impegnati con le rispettive selezioni, che si stanno distinguendo anche nella classifica della Scarpa d’Oro 2022. Tra questi, tanto per cambiare, emerge in maniera imponente il nome di Robert Lewandowski, leader incontrastato con 23 reti e 46 punti. L’attaccante polacco non avrà vinto il Pallone d’Oro, ma continua a dominare in maniera quasi imbarazzante la prestigiosa graduatoria dei bomber europei. Pur essendo rimasto a secco nella vittoria contro l’Herta Berlino, l’attaccante del Bayern Monaco ha inaugurato il 2022 nel migliore dei modi, firmando una straripante ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 29 gennaio 2022) La pausa per gli impegni delle Nazionali dà la possibilità a tutte le squadre di riorganizzarsi in vista della ripresa dei campionati. Chi non si ferma, invece, sono i campioni dei top club europei, impegnati con le rispettive selezioni, che si stanno distinguendo anche nelladella. Tra questi, tanto per cambiare, emerge in maniera imponente il nome di Robert, leader incontrastato con 23 reti e 46 punti. L’attaccante polacco non avrà vinto il Pallone, ma continua a dominare in maniera quasi imbarazzante la prestigiosa graduatoria dei bomber europei. Pur essendo rimasto a secco nella vittoria contro l’Herta Berlino, l’attaccante del Bayern Monaco ha inaugurato ilnel migliore dei modi, firmando una straripante ...

Advertising

11contro11 : Scarpa d'Oro 2022, la classifica: Lewandowski irraggiungibile #BayernMonaco #BorussiaDortmund #Fiorentina #Lazio… - ndl00 : @FettiBabs Ma ti prego, Immobile ha più gol e assist di Balotelli in Nazionale, ha vinto un Europeo, una Scarpa D'o… - ilLamecus : POV se mentre vedi lo juventino arrapato hai il tre volte capocannoniere di A, scarpa d'oro, 172 gol in A con media… - SimoneBrisi : In tutto questo sottolineo una frase che purtroppo in Italia, tranne la parte che parla di Lazio, la frase 'Scarpa… - InterCM16 : @NumerINTERi Allora immobile è l’attaccante più forte del pianeta, ha anche vinto la scarpa d’oro. Dai su facciamo i seri -

Ultime Notizie dalla rete : Scarpa d’Oro Scarpa d'Oro 2022, la classifica provvisoria: Lewandowski già in fuga Sky Sport