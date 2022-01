Sassuolo, inserimento per Gatti del Frosinone (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Sassuolo si inserisce nella corsa per Gatti del Frosinone, la concorrenza sul difensore è tanta soprattutto da parte del Torino Uno dei giocatori finiti nel mirino delle società di Serie A è il difensore Gatti del Frosinone. Nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il Sassuolo. I neroverdi stanno lavorando per il futuro, ma sul giocatore c’è una folta concorrenza. In pole ci sarebbe il Torino, che starebbe pensando di anticipare i tempi e portarlo via già a gennaio. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilsi inserisce nella corsa perdel, la concorrenza sul difensore è tanta soprattutto da parte del Torino Uno dei giocatori finiti nel mirino delle società di Serie A è il difensoredel. Nelle ultime ore si sarebbe inserito anche il. I neroverdi stanno lavorando per il futuro, ma sul giocatore c’è una folta concorrenza. In pole ci sarebbe il Torino, che starebbe pensando di anticipare i tempi e portarlo via già a gennaio. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo inserimento Calciomercato Milan, sorpasso Sassuolo: è in pole per l'attaccante Nelle ultime ore infatti si registra un pesante inserimento del Sassuolo , club italiano che da anni lavora molto sui giovani di prospettiva senza paura di spendere cifre importanti.

Calciomercato Atalanta: sfida a Sassuolo e Fiorentina per Lucca ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il calciomercato dell'Atalanta guarda come sempre al futuro, ecco perché c'è stato l'inserimento su Lorenzo Lucca, ma la concorrenza è infuocata Lorenzo Lucca pronto a diventare uomo calciomercato nei prossimi giorni, con anche l'Atalanta che si inserisce nella corsa. Il giovane ...

Calciomercato Atalanta: sfida a Sassuolo e Fiorentina per Lucca Calcio News 24 Tuttosport: “Altro rilancio per Gatti” Il Torino non molla Gatti. Il difensore classe 1998 del Frosinone piace molto al club granata: sul giocatore però è forte anche l'interesse di Inter e Sassuolo (che si è inserito in queste ultime ore) ...

Bremer, per il Torino cessione sicura. Anche i granata in pressing su Gatti – TS DIFENSORI – Anche il Torino segue con attenzione la vicenda legata al giovane Federico Gatti, che bene sta facendo al Frosinone. Bremer in estate molto probabilmente saluterà il Torino, che, secondo q ...

