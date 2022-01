“Rischia l’arresto”: caos in campo, l’attaccante Akinfenwa vittima (Di sabato 29 gennaio 2022) Incredibile quanto successo in Inghilterra. vittima l’attaccante del Wycombe Akinfenwa, bersagliato durante il match contro il MK Dons. Molti tifosi italiani ricorderanno di certo il ‘gigante’ Adebayo Akinfenwa. l’attaccante inglese salito agli onori della cronaca per la sua stazza imponente e per essere il calciatore con il valore più alto di forza nel celebre videogioco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 29 gennaio 2022) Incredibile quanto successo in Inghilterra.del Wycombe, bersagliato durante il match contro il MK Dons. Molti tifosi italiani ricorderanno di certo il ‘gigante’ Adebayoinglese salito agli onori della cronaca per la sua stazza imponente e per essere il calciatore con il valore più alto di forza nel celebre videogioco Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

serieAnews_com : ?? In #Inghilterra cori offensivi verso l'attaccante del #Wycombe #Akinfenwa: tifosi del #MKDons rischia l'arresto! - UmbertoF97 : Nandez ha un mandato d’arresto e rischia l’ergastolo. È un giocatore perfetto per la Juve. - famigliasimpson : @napoliforever89 @Matt85Mortal @CIAfra73 @carlo234556 @AgoCannella @enrick81 @Tvottiano @misterf_tweets… - tvblogit : Pupo bandito dall’Ucraina. Il cantante e conduttore rischia l’arresto per aver partecipato a un Festival in Crimea - bellicapelli15 : Pupo bandito dall’Ucraina. Il cantante e conduttore rischia l’arresto per aver partecipato a un Festival in Crimea… -

Ultime Notizie dalla rete : Rischia l’arresto GF Vip, Pupo rischia l'arresto: il motivo e le sue parole Anticipazioni Tv e News