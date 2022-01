Raccolta differenziata ad Ardea, al via la consegna di mastelli e buste (Di sabato 29 gennaio 2022) Ardea – Il servizio di Raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio di Ardea conoscerà un nuovo step. In particolare, dal prossimo lunedì 31 gennaio 2022 inizierà la distribuzione domiciliare dei mastelli e delle buste per il conferimento dei rifiuti stessi. A mettere in atto il servizio e, quindi, a consegnare il materiale ai cittadini saranno gli operatori della ditta “L’Igiene Urbana Evolution” e della ditta “Blu Work. “Siamo di fronte a un momento di fondamentale importanza per la Raccolta differenziata dei rifiuti – commenta il Sindaco di Ardea, Mario Savarese -. Il nuovo appalto relativo ai servizi di igiene urbana, infatti, prevede che ogni utenza sia dotata dei mastelli e delle ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 29 gennaio 2022)– Il servizio didei rifiuti sul territorio diconoscerà un nuovo step. In particolare, dal prossimo lunedì 31 gennaio 2022 inizierà la distribuzione domiciliare deie delleper il conferimento dei rifiuti stessi. A mettere in atto il servizio e, quindi, are il materiale ai cittadini saranno gli operatori della ditta “L’Igiene Urbana Evolution” e della ditta “Blu Work. “Siamo di fronte a un momento di fondamentale importanza per ladei rifiuti – commenta il Sindaco di, Mario Savarese -. Il nuovo appalto relativo ai servizi di igiene urbana, infatti, prevede che ogni utenza sia dotata deie delle ...

Advertising

CittadinidiTwtt : Un attore-influencer spiega, con una serie di video su YouTube e social, la raccolta differenziata in Toscana - GiornaleLORA : Raccolta differenziata e discariche abusive nel IV municipio a Catania - jmlvqr : @pleh912 no vb avevo letto sacchistica pensavo fosse la raccolta differenziata???? - CorriereAlbaBra : Cambiano alcuni giorni di raccolta differenziata per 24 Comuni dell’albese braidese a partire da martedì 1° febbrai… - ViteAnto : RT @GDS_it: Volata della #raccoltadifferenziata di #cartaecartone in Sicilia: oltre 13 mila tonnellate in più nel 2021 (+8%). Messina la ci… -