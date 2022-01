Quirinale | settimo voto | Mattarella sale a 387 voti | 380 astentuti

(Di sabato 29 gennaio 2022) Fumata nera anche alper l'elezione del presidente della Repubblica. Sul nome di Sergio, indicato da quasi tutti i partiti, ad eccezione di Fdi, come la soluzione ideale per l'...

... e quello del Consiglio, Mario Draghi, al termine della cerimonia alper il giuramento del nuovo giudice costituzionale Fillippo Patroni Griffi, mentre alla Camera era in corso il......da Mattarella I capigruppo di maggioranza dei due rami del Parlamento saliranno nel primo pomeriggio al, alle ore 15, dal presidente Sergio Mattarella 13:28 Fumata nera alscrutinio ...Quirinale, a vuoto anche settimino scrutinio: a Mattarella 387 voti Dettagli Sabato, 29 Gennaio 2022 14:01 Roma - A vuoto anche il settimo scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica.Roma, 29 gen. (askanews) - Fumata nera anche al settimo voto per l'elezione del presidente della Repubblica. Sul nome di Sergio Mattarella, ...