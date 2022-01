Quirinale, verso il Mattarella bis. Finito il vertice dei capi di maggioranza. Colloquio tra il presidente e Draghi – La diretta (Di sabato 29 gennaio 2022) 12.10 – Draghi: «Mattarella resti per il bene del paese» Il premier Mario Draghi, durante l’incontro di oggi al Quirinale con il Capo dello Stato, avrebbe chiesto al presidente Sergio Mattarella di rimanere per «il bene e la stabilità del Paese», se il Parlamento lo chiederà. A riportarlo è l’Adnkronos. 12.08 – Casini: «Parlamento chieda a Mattarella di restare» “L’Italia non può ulteriormente essere logorata da chi antepone le proprie ambizioni personali al bene del paese. Certamente io non voglio essere tra questi. Chiedo al Parlamento, di cui ho sempre difeso la centralità, di togliere il mio nome da ogni discussione e di chiedere al presidente della Repubblica Mattarella la disponibilità a continuare il suo mandato ... Leggi su open.online (Di sabato 29 gennaio 2022) 12.10 –: «resti per il bene del paese» Il premier Mario, durante l’incontro di oggi alcon il Capo dello Stato, avrebbe chiesto alSergiodi rimanere per «il bene e la stabilità del Paese», se il Parlamento lo chiederà. A riportarlo è l’Adnkronos. 12.08 – Casini: «Parlamento chieda adi restare» “L’Italia non può ulteriormente essere logorata da chi antepone le proprie ambizioni personali al bene del paese. Certamente io non voglio essere tra questi. Chiedo al Parlamento, di cui ho sempre difeso la centralità, di togliere il mio nome da ogni discussione e di chiedere aldella Repubblicala disponibilità a continuare il suo mandato ...

lorepregliasco : Si va verso la sconfitta di tutti, nell'illusione che la si scambi per la sconfitta di nessuno #Quirinale - LiciaRonzulli : Prima della riunione dei grandi elettori di @forza_italia con i nostri Presidenti di Regione: @robertoocchiuto (Cal… - Adnkronos : #Quirinale, verso #Mattarella già in votazione pomeriggio. #presidenterepubblica - italiaPROGRESS : RT @lorepregliasco: Si va verso la sconfitta di tutti, nell'illusione che la si scambi per la sconfitta di nessuno #Quirinale - Livia_s_tweet : Sergione, noi ti vogliamo bene e rispetteremo ogni tua scelta. Compresa quella di convocarli tutt? solo per urlare… -