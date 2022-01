Quirinale, una donna presidente a ogni costo? (Di sabato 29 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, dipende dalla candidata","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, dipende dalla candidata","index":1}

Advertising

matteorenzi : Che il capo dei servizi segreti in carica diventi Presidente della Repubblica è inaccettabile. Si tratta di una der… - pietroraffa : 382 voti per #Casellati al quinto scrutinio. Il centrodestra ha appena fatto una delle peggiori figure della sua st… - AMorelliMilano : #Casellati. Strano che Repubblica, Corriere, Stampa, Huffpost e tutti i giornali progressisti non approfondiscano l… - parloamestessa : Tanto hanno fatto e disfatto che ormai neppure la rielezione di Mattarella ci può salvare. La maggioranza di govern… - Moixus1970 : RT @pietroraffa: Marco Damilano lucidissimo: 'Vi rendete conto? Stiamo dicendo che domani si scontrano Presidente della Repubblica e capa… -