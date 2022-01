Quirinale | Draghi sul Mattarella bis | “Una splendida notizia”

(Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – “La rielezione di Sergioalla Presidenza della Repubblica è unaper gli italiani. Sono grato al Presidente per la sua scelta di assecondare la fortissima volontà del Parlamento di rieleggerlo per un secondo mandato”. Lo afferma in una nota il premier Mario(foto) dopo la fumata bianca del Parlamento all’ottavo scrutinio, che ha riconfermatoalla guida del Paese per altri 7 anni. L'articolo L'Opinionista.

Dopo un colloquio con il premier Mario, che lo ha invitato a rimanere alper il bene e la stabilita del Paese, Mattarella ha ricevuto i capigruppo di maggioranza che si sono recati ...AlMattarella, dopo il colloquio con, si sarebbe messo a disposizione del Paese, esprimendo il suo rispetto per il Parlamento. Con ben 759 voti Mattarella è stato confermato per un ...Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con Mario Draghi, Presidente del Consiglio dei Ministri ... 20 dicembre 2021. ANSA/ UFFICIO STAMPA QUIRINALE/ PAOLO GIANDOTTI +++ ANSA PROVIDES ACCESS ...con Draghi al Quirinale si sarebbe arrivati in tempi brevi alle elezioni (con larghe possibilità da parte del centrodestra di vincerle), quindi ‘peggio’. Allora – come niente fosse – si è preferito ...